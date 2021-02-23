Облак сравнил Симеоне с двумя легендарными тренерами

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак провёл параллели между наставником своей команды Диего Симеоне и двумя эпохальными тренерами из АПЛ - Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером.

"Симеоне - замечательный тренер. Непросто руководить одной командой так долго, тем более когда речь идёт о топ-клубе. В мире было немного тренеров вроде сэра Алекса Фергюсона или Арсена Венгера, которые много-много лет были в одном клубе и всегда оставались на вершине. Так что это сложно.

Диего работает в "Атлетико" уже 9 лет, и ему нелегко ежегодно прививать команде свои идеи. Он не только серьёзный мотиватор, а ещё и хорош в изучении игры соперника, подготовке тактики для противодействия им. Симеоне прекрасно работает в "Атлетико", - цитирует Облака The Times.

Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года. Фергюсон тренировал "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. Венгер работал в "Арсенале" с 1996 по 2018 год.

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