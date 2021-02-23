Облак сравнил Симеоне с двумя легендарными тренерами
Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак провёл параллели между наставником своей команды Диего Симеоне и двумя эпохальными тренерами из АПЛ - Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером.
"Симеоне - замечательный тренер. Непросто руководить одной командой так долго, тем более когда речь идёт о топ-клубе. В мире было немного тренеров вроде сэра Алекса Фергюсона или Арсена Венгера, которые много-много лет были в одном клубе и всегда оставались на вершине. Так что это сложно.
Диего работает в "Атлетико" уже 9 лет, и ему нелегко ежегодно прививать команде свои идеи. Он не только серьёзный мотиватор, а ещё и хорош в изучении игры соперника, подготовке тактики для противодействия им. Симеоне прекрасно работает в "Атлетико", - цитирует Облака The Times.
Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года. Фергюсон тренировал "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. Венгер работал в "Арсенале" с 1996 по 2018 год.
Не пропустите: Филипе Луис: "У Симеоне нет сердца". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Фернандиньо рассказал, собирается ли входить в тренерский штаб Гвардиолы
-
Роналду - единственный футболист, сыгравший более 1000 матчей в 21-м веке
-
Стала известна причина ухода Еременко из "Ростова"
-
Быстров вспомнил, как относились к алкоголю в "Зените" и "Спартаке"
-
Бельерин задумался об уходе из "Арсенала"
-
Матье рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в "Барселоне"
-
"Кальяри" сменил тренера после 16 матчей без побед
-
Роналду забил 25 голов в 14 сезонах подряд
-
В "Химках" прокомментировали будущее Идову, Мирзова и Глушакова
-
Флорентино Перес вылечился от коронавируса
-
Аршавин оценил перспективы "Тамбова"
-
"Ювентус" готовится возобновить переговоры с Дибалой о продлении контракта
-
Облак сравнил Симеоне с двумя легендарными тренерами
-
Суарес рассказал, чем его обидело руководство "Барселоны"
-
Роналду забил всем командам Серии А
-
Главные новости дня: 22 февраля
-
Проблемы "Ливерпуля" продолжаются, в "Тоттенхэме" тоже спад, а "Манчестер Сити" снова победил: все результаты 25-го тура АПЛ
-
Осечки "Барселоны" и "Атлетико", "Реал" играет вторым составом, а "Севилья" уже в тройке: все результаты 24-го тура Ла Лиги
-
Голевая перестрелка в Бергамо, разгром в "миланском дерби" и осечка "Ромы": все результаты 23-го тура Серии А
-
"Кристал Пэлас" вырвал у "Брайтона" победу в концовке матча
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14