Облак стал лучшим вратарем Ла Лиги в третий раз подряд

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Облак стал лучшим вратарем Ла Лиги в третий раз подряд

Вратарь "Атлетико" Ян Облак получил трофей Заморры - лучшего голкиперу Ла Лиги по итогам сезона.

В этом сезоне словенец пропустил всего 22 гола в 38 матчах сезона.

Фото: Облак - лучший кипер Примеры.

Стоит отметить, что 25-летний Облак завоевал эту награду в третий раз подряд.

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