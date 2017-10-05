Облак стал обладателем уникального достижения

Голкипер "Атлетико" Ян Облак стал обладателем интересного достижения в Ла Лиге.

Вратарь провел 50 "сухих" матчей за "матрасников", что на одну игру больше, чем матчей в которых он пропускал (49).

В текущем сезоне Облак провел 9 игр, из них в 5 отстоял на ноль.

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