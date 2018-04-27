Облак: "Удаление Симеоне никак не сказалось на игре "Атлетико"

Голкипер "Атлетико" Ян Облак прокомментировал ничейный результат в матче с "Арсеналом" (1:1). Напомним, что игра прошла в рамках полуфинала Лиги Европы.

"С первых минут это был сложный матч. Нам удалось забить важный гол. Благодаря этому результату мы возвращаемся домой с высоко поднятыми головами. Результат для "Атлетико" хороший.

Разглядеть момент с участием Шиме Врсалько мне не удалось, поэтому не хочу ничего говорить о решении арбитра. Такое бывает в футболе. Удаление Симеоне никак не сказалось. Он наш тренер, мы вышли на второй тайм сильнее, чем на первый", - сказал он.

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