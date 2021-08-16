Облак установил клубный рекорд "Атлетико"

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Облак установил клубный рекорд "Атлетико"

Фото инстаграм Яна Облака

Вратарь "Атлетико" Ян Облак переписал историю мадридского клуба, сообщает Opta.

Словенец стал рекордсменом "матрасников" по количеству матчей среди голкиперов.

Проведя 304-ю игру за столичную команду, Облак превзошёл достижение Абеля Ресино (303).

Звёздный страж ворот выступает за "Атлетико" с 2014 года, на его счету 213 пропущенных голов.

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