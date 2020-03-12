Облак установил личный рекорд по количеству сейвов

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Облак установил личный рекорд по количеству сейвов

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак стал героем ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", который завершился победой его команды со счётом 3:2.

Несмотря на два пропущенных гола, у словенского стража ворот шикарная статистика в поединке на "Энфилде".

Облак отразил 11 ударов в створ своих ворот. Это его новый личный рекорд. Ранее голкипер делал не более 9 сейвов за одну игру.

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Комментарии

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Облак - молоток. В Барсу его надо, если терШтеген захочет свалить.

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