Облак в четвертый раз подряд стал лучшим вратарем чемпионата Испании

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Облак в четвертый раз подряд стал лучшим вратарем чемпионата Испании

Словенский голкипер "Атлетико" Ян Облак завоевал трофей Рикардо Саморы, который вручается самому надежному вратарю чемпионата Испании.

В нынешнем сезоне Облак пропустил 27 голов в 37 поединках, что в среднем составляет 0,73 гола за игру. Для словенца эта награда стала четвертой в карьере.

Чаще трофей завоевывали только бывшие голкиперы "Барселоны" Антони Рамальетс и Виктор Вальдес (по 5).

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