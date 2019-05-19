Облак в четвертый раз подряд стал лучшим вратарем чемпионата Испании

Словенский голкипер "Атлетико" Ян Облак завоевал трофей Рикардо Саморы, который вручается самому надежному вратарю чемпионата Испании.

В нынешнем сезоне Облак пропустил 27 голов в 37 поединках, что в среднем составляет 0,73 гола за игру. Для словенца эта награда стала четвертой в карьере.

Чаще трофей завоевывали только бывшие голкиперы "Барселоны" Антони Рамальетс и Виктор Вальдес (по 5).

Не пропустите: Месси повторил рекорд Примеры по числу титулов лучшему бомбардиру сезона. | http://soccernews.ru