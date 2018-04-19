Облак всего во второй раз пропустил три гола в Ла Лиге

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Атлетико" проиграл "Реалу Сосьедад" со счетом 0:3.

Стоит отметить, что голкипер мадридского клуба Ян Облак всего во второй раз в карьере пропустил три мяча в матче Ла Лиги.

В прошлый раз с ним произошло подобное в ноября 2016 года в матче с "Реалом" (0:3).

Стоит отметить, что 25-летний Облак провел 112 матчей в испанском чемпионате.

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