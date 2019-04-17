Облак вышел на второе место среди самых высокооплачиваемых вратарей мира
Стали известны детали нового контракта вратаря мадридского "Атлетико" Яна Облака, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, зарплата голкипера выросла до 10 миллионов евро в год. Благодаря этому он вышел на второе место среди самых высокооплачиваемых вратарей мира.
Больше него получает только вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа (10,5 млн). Далее в рейтинге идут: Эдерсон "Манчестер Сити" (9,9), Икер Касильяс "Порту" (6,6), Мануэль Нойер "Бавария" (5,7), Петр Чех "Арсенал" (5,6), Марк-Андре тер Штеген "Барселона" (5,6), Кейлор Навас "Реал" (5,4), Джанлуиджи Буффон ПСЖ (5,3) и Тибо Куртуа "Реал" (5,2).
Напомним, что Облак подписал контракт с "Атлетико" до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта Виго
|32
|32
|18
|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25