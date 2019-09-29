Облак высказался о матче "Атлетико" - "Реал"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак прокомментировал ничейный результат в матче 7-го тура Примеры с "Реалом" (0:0). Об этом сообщает OkDiario.

"Мы рассчитывали на победу. Но шансов не было ни у нас, ни у "Реала". Матч был равным, а результат закономерным.

Нам очень хотелось победить, однако для этого никто ничего не сделал. Ничья - справедливый результат.

Болельщики были потрясающие. Хотелось бы сыграть лучше. Нужно становиться сильнее", - сказал Облак.

По итогам матча, "Реал" снова возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав 15 очков, а "Атлетико" поднялся на третье место, имея в активе 14 баллов.

Напомним, 1 октября подопечные Симеоне в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют с московским "Локомотивом". Матч состоится на "РЖД Арене" и начнется в 22:00 (мск).

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