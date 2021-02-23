Облак высказался возможном переходе в АПЛ

Вратарь "Атлетико" Ян Облак прокомментировал слухи о возможном переходе в АПЛ в будущем.

"Мне нравится город в котором я живу, нравится страна. Я играю в прекрасной лиге.

Но, конечно, я слежу за АПЛ. Это великолепный чемпионат с невероятными командами. Любая игра может принести неожиданный результат, все матчи сложные.