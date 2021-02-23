Облак высказался возможном переходе в АПЛ

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Облак высказался возможном переходе в АПЛВратарь "Атлетико" Ян Облак прокомментировал слухи о возможном переходе в АПЛ в будущем.

"Мне нравится город в котором я живу, нравится страна. Я играю в прекрасной лиге.

Но, конечно, я слежу за АПЛ. Это великолепный чемпионат с невероятными командами. Любая игра может принести неожиданный результат, все матчи сложные. 

Если говорить о переезде в английский клуб, то могу сказать, что никогда не знаешь, где ты окажешься через несколько лет. Но, конечно, АПЛ – привлекательная лига для каждого игрока", – цитирует Облака The Times.

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