Облак: "Я остаюсь в "Атлетико"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак заявил, что он не собирается переходить в другой клуб.

"Я являюсь игроком "Атлетико" и так точно будет до конца этого сезона. Ближайший год я буду играть за "Атлетико", а потом посмотрим.

Бывает так, что перемены в жизни происходят за один день. Сейчас я могу сказать, что всем доволен в "Атлетико". Надеюсь, что мы проведем хороший сезон", - приводит слова Облака Ekipa24.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить за 24-летнего Облака 100 миллионов евро.

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