Облак заключил новый контракт с "Атлетико"

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Облак заключил новый контракт с "Атлетико"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак подписал новый контракт с командой. Об этом информирует пресс-служба мадридцев.

"Я очень рад быть здесь. Я всегда буду много работать, чтобы защищать цвета "Атлетико",  - сказал Облак. 

26-летний словенец стал игроком "Атлетико" в 2014 году. В нынешнем сезоне он провел В этом сезоне он провел 32 матча, из них в 18 он отстоял на ноль.

Новый контракт будет действовать до лета 2023 года

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