Обляков: "ЦСКА нужна победа над "Зенитом"
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что он надеется на победу над "Зенитом" в матче 28-го тура чемпионата России.
"Это будет особенный матч для меня, игры в Санкт-Петербурге всегда эмоциональны. У нас сложная ситуация, и нам необходимы три очка, так что отдадим все силы и будем сражаться", – приводит слова Облякова официальный твиттер ЦСКА.
Матч "Зенит" - ЦСКА состоится сегодня, 12 мая. Начало встречи в 19:00 мск.
После 27 туров ЦСКА занимает четвертое место в Российской Премьер-Лиге, а "Зенит" уже гарантировал себе чемпионский титул.
Не пропустите: Чемпионский кубок РПЛ прибыл на стадион "Зенита". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Арсенал Тула
|28
|45
|6
|Спартак Москва
|27
|43
|7
|Ростов
|28
|38
|8
|Оренбург
|28
|37
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19