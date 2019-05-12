Обляков: "ЦСКА нужна победа над "Зенитом"

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Обляков: "ЦСКА нужна победа над "Зенитом"
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что он надеется на победу над "Зенитом" в матче 28-го тура чемпионата России.

"Это будет особенный матч для меня, игры в Санкт-Петербурге всегда эмоциональны. У нас сложная ситуация, и нам необходимы три очка, так что отдадим все силы и будем сражаться", – приводит слова Облякова официальный твиттер ЦСКА.

Матч "Зенит" - ЦСКА состоится сегодня, 12 мая. Начало встречи в 19:00 мск.

После 27 туров ЦСКА занимает четвертое место в Российской Премьер-Лиге, а "Зенит" уже гарантировал себе чемпионский титул.

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