Футболист ЦСКА Иван Обляков рассказал, что для него значили матчи с мадридским "Реалом". Об этом сообщает "Спорт День за днем".

"Игры с "Реалом" - самые крутые в карьере, да. Еще бы выделил матч с "Ромой" в "Лужниках". "Сантьяго Бернабеу", конечно, классный стадион. Смотришь вроде на трибуны, но словно в небо. Кроос сразу там «подарочек» сделал. Но в целом обычные люди. Ну, выиграл человек три Лиги чемпионов и что? Конечно, было обидно дважды обыграть "Реал" и никуда не выйти. Тогда просто не понимали, что обыграли "Реал" 3:0. Только потом пришло осознание", - сказал Обляков.

Напомним, ЦСКА обыграл "Реал" по результатам двух матчей (4:0) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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