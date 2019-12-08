Обляков: "Мне кажется, такие пенальти не ставятся"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков раскритиковал решение судьи в матче 19-го тура РПЛ с "Краснодаром".

По мнению футболиста, пенальти в ворота "армейцев" был назначен ошибочно. 11-метровый был поставлен после фола Облякова.

После нарушения футболиста главный судья потратил около 15 минут на просмотр повтора с помощью VAR.

"Я не согласен. Мне кажется, такие пенальти не ставятся", - сказал Обляков.

Встреча "Краснодара" и ЦСКА закончился со счетом 1:1.

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