Обляков назвал европейский клуб, за который хотел бы играть в будущем

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Обляков назвал европейский клуб, за который хотел бы играть в будущем

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, в каком бы клубе хотел сыграть в будущем. Об этом информирует Sport24.

Футболист заявил, что ему очень симпатизирует "Арсенал" со времен, когда в нем играл Андрей Аршавин.

"Переезд в Европу? Это интересно. В будущем, думаю, да. Мне нравится "Арсенал", где Аршавин играл.

Мне симпатична именно команда. Страна - там тучи и дожди. Когда еще Аршавин играл, я за них болел, и за Аршавина в том числе", - сказал Обляков.

Обляков - воспитанник петербургской СДЮСШОР "Зенит". В ЦСКА 21-летний хавбек играет с лета 2018 года. В минувшем сезоне он участвовал в 23 матчах, отметившись 3 голами и 7 точными передачами.

А еще: Обляков, Сафонов, Влашич и Кварацхелия вошли в топ-50 талантов по версии УЕФА| http://soccernews.ru
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