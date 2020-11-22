Обляков поделился ожиданиями от матча ЦСКА с "Сочи"

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Обляков поделился ожиданиями от матча ЦСКА с "Сочи"

Хавбек ЦСКА Иван Обляков рассказал об ожиданиях от матча 15-го тура чемпионата России с "Сочи".

Встреча команд состоится сегодня, 22 ноября, в Москве. Начало матча - в 14:00 (мск).

"Они неплохо играют, долгое время находились в верхней части таблицы, да и сейчас хорошо идут. Против "Сочи" будет нелегко, но и сказать, что эта команда, которую нельзя обыграть, я тоже не могу. Постараемся добиться победы, она для нас очень важна", - цитирует Облякова пресс-служба ЦСКА.

После 14 туров РПЛ ЦСКА является лидером таблицы.

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