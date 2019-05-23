Обляков прокомментировал дебютный вызов в сборную России

Хавбек московского ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями после вызова в сборную России, который стал для него первым в карьере.

"Если честно, узнал об этом, увидев список в интернете. Черчесов не звонил, ничего не говорил. Какие эмоции испытал? Да просто порадовался, и всё. Для меня это, безусловно, очень приятно. Любой футболист хочет играть в сборной, защищать честь страны. Мечтаю надеть футболку национальной команды", - сказал Обляков.

Напомним, что 30 мая сборная России начнёт подготовку к матчам квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 мая).

В текущем сезоне 20-летний Обляков сыграл за ЦСКА 28 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.

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