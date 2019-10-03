Обляков прокомментировал поражение ЦСКА в матче с "Эспаньолом"

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Обляков прокомментировал поражение ЦСКА в матче с "Эспаньолом"

Хавбек ЦСКА Иван Обляков прокомментировал поражение "армейцев" в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом" (0:2).

"Почему проигрываем болгарской команде и 18-й из чемпионата Испании? А какое место они заняли в прошлом сезоне? Какая вообще разница, какие они сейчас идут?! Это испанская команда, показывающая хороший футбол, посмотрите, как они с мячом работают!" - сказал футболист.

У ЦСКА 0 баллов и последнее место в турнирной таблице группы H. У "Эспаньола" 4 очка и вторая позиция.

В третьем туре группового этапа Лиги Европы "Эспаньол" сыграет с "Лудогорцем", ЦСКА встретится с "Ференцварошом". Матчи состоятся 24 октября и начнутся в 19:55 (мск).

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