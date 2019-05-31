Обляков рассказал, как его приняли в сборной России

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Обляков рассказал, как его приняли в сборной России

Полузащитник сборной России Иван Обляков рассказал об атмосфере в национальной команде перед отборочными матчами с Сан-Марино и Кипром.

 "Сейчас идут первые сборы сборной, понятно, что хочется доказывать в игре. Главное, чтобы всегда было желание. Всё решают тренерские штабы основной и молодёжной сборных. Поэтому кто куда вызовет, тот туда и приезжает. В отпуск я не планировал, знал, что буду в молодёжной сборной или основной. Тем более летом я на пляж не собирался. Обычно провожу его с родителями и друзьями.

У меня всё отлично, прекрасно, что меня вызвали. Коллектив дружный. Дзюба встретил без подколов, сказал: "Добро пожаловать в нашу семью", - сказал Обляков.

Матч национальной команды с Сан-Марино состоится 8 июня, с Кипром - 11.

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