Обляков рассказал, как его приняли в сборной России

Полузащитник сборной России Иван Обляков рассказал об атмосфере в национальной команде перед отборочными матчами с Сан-Марино и Кипром.

"Сейчас идут первые сборы сборной, понятно, что хочется доказывать в игре. Главное, чтобы всегда было желание. Всё решают тренерские штабы основной и молодёжной сборных. Поэтому кто куда вызовет, тот туда и приезжает. В отпуск я не планировал, знал, что буду в молодёжной сборной или основной. Тем более летом я на пляж не собирался. Обычно провожу его с родителями и друзьями.

У меня всё отлично, прекрасно, что меня вызвали. Коллектив дружный. Дзюба встретил без подколов, сказал: "Добро пожаловать в нашу семью", - сказал Обляков.

Матч национальной команды с Сан-Марино состоится 8 июня, с Кипром - 11.

Не пропустите: Футболисты выбрали лучшего игрока РПЛ сезона 2018/19. | http://soccernews.ru