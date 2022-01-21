Обляков рассказал, как его троллят в ЦСКА за смену имиджа

Фото инстаграм Ивана Облякова

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков признался, что стал объектом для насмешек со стороны одноклубников.

По словам 23-летнего футболиста, его троллят за смену имиджа - он покрасил волосы в белый цвет и стал блондином.

"Шутят ли про волосы? Шутки на тренировках бывают и жёсткие, но ничего страшного. "Каминг-аут, туда-сюда". Я предложил покрасить волосы Дивееву, а Кучаев потом вместе с нами решился. Чалов не очень захотел. Сказал, что у него волосы какие-то не такие, что ему это не пойдёт, у него какие-то кучерявые", - сказал Обляков.

В текущем сезоне хавбек сыграл за ЦСКА 19 матчей и сделал 2 ассиста.

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