Обляков рассказал, как его троллят в ЦСКА за смену имиджа
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков признался, что стал объектом для насмешек со стороны одноклубников.
По словам 23-летнего футболиста, его троллят за смену имиджа - он покрасил волосы в белый цвет и стал блондином.
"Шутят ли про волосы? Шутки на тренировках бывают и жёсткие, но ничего страшного. "Каминг-аут, туда-сюда". Я предложил покрасить волосы Дивееву, а Кучаев потом вместе с нами решился. Чалов не очень захотел. Сказал, что у него волосы какие-то не такие, что ему это не пойдёт, у него какие-то кучерявые", - сказал Обляков.
В текущем сезоне хавбек сыграл за ЦСКА 19 матчей и сделал 2 ассиста.
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