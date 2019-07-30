Обляков, Сафонов, Влашич и Кварацхелия вошли в топ-50 талантов по версии УЕФА

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Обляков, Сафонов, Влашич и Кварацхелия вошли в топ-50 талантов по версии УЕФА

Стало известно, кто попал в топ 50 талантливых игроков, которые должны проявить себя в следующем сезоне. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В список попали два российских футболиста: голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

Также в топе присутствует хорват Никола Влашич, выступающий в ЦСКА и Хвича Кварацхелия, защищающий цвета "Рубина".

Полный список можно посмотреть на сайте.

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