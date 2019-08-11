Обляков: "Забить не смогли, мало обостряли"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался по поводу матча 5-го тура РПЛ с "Сочи".

"Забить не смогли, мало обостряли. Надо было аккуратнее действовать с мячом, погонять. Они хорошо оборонялись, молодцы.

Не знаю, о чем говорил Федя. Момента не видел, подавал мяч.

Дерби будет сложным, но игра будет интересной. Будем настраиваться и мы, и они", - сказал Обляков.

Отметим, что "армейцы" впервые в этом сезоне сыграли вничью и продлили свою серию без поражений до четырех игр кряду.

А еще: "Локомотив" разгромил "Урал" в матче 5-го тура РПЛ| http://soccernews.ru