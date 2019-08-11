Обляков: "Забить не смогли, мало обостряли"
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался по поводу матча 5-го тура РПЛ с "Сочи".
"Забить не смогли, мало обостряли. Надо было аккуратнее действовать с мячом, погонять. Они хорошо оборонялись, молодцы.
Не знаю, о чем говорил Федя. Момента не видел, подавал мяч.
Дерби будет сложным, но игра будет интересной. Будем настраиваться и мы, и они", - сказал Обляков.
Отметим, что "армейцы" впервые в этом сезоне сыграли вничью и продлили свою серию без поражений до четырех игр кряду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|ЦСКА Москва
|5
|10
|3
|Локомотив Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Ростов
|4
|8
|7
|Рубин
|5
|7
|8
|Урал
|5
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
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