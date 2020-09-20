"Обмануть ВАР невозможно". Дзюба высказался о своем голе в ворота "Урала"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал свой гол в ворота "Урала" (1:1).

Отметим, этот забитый мяч вызвал множество споров.

"Что тут я могу говорить. ВАР просматривали три минуты. Как я понял, у ВАР есть своя камера, по которой четко видно, что на 1-2 сантиметра нога защитника "Урала" ближе к воротам, чем моя. Плюс видна моя динамика вперед и как игрок притормаживает.

Помните, как мой гол "Рубину" не засчитали? Мы потом шутили, что у кого-то из нас с Маком пузо торчало на миллиметр. Сейчас ошибки не могло быть, потому что, как уже сказал, долго разбирали ситуацию. В таких вещах аппаратура не врет. Сколько мы видели, что голы отменяли, не только у меня - у очень многих.

Еще раз повторю - обмануть в таких вещах ВАР невозможно. Ему не скажешь: "Давайте поможем Дзюбе". Если Криштиану Роналду, условно, на миллиметр в офсайд попадал и это фиксировали… Хочется технике верить, иначе какой тогда вообще смысл всего этого", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".

Матч завершился ничьей 1:1. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым.

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