"Обманывают Путина". Уткин отреагировал на переезд "Тамбова" в Нижний Новгород
Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин раскритиковал руководство "Ростова" за решение проводить оставшиеся домашние матчи нынешнего сезона в Нижнем Новгороде.
"Тамбов" оставшиеся до вылета домашние матчи проведёт не в Саранске, а в Нижнем Новгороде. А какие могут быть причины, интересно? Мне представляется борьба влияний представителей двух городов, где есть стадионы, но нет команды, за то, чтобы залучить к себе "Тамбов" и обеспечить загрузку. Это же необходимо.
Стадионы чемпионата мира! Президент приказал же, чтобы они работали. И вот два по очереди загружает команда, для которой оба чужие. Вам не кажется, что тамбовские болельщики здесь не единственные, кого обманули? Тут бери выше. Здесь обманывают президента России.
Команду, достойную Премьер-Лиги, не могут сделать ни Нижний, ни Саранск. А ведь смысл был именно в этом. В Саранске, видимо, вообще единственной логикой заполучить чемпионат была мегастройка. Это же столица цемента! Вот и построили. И обманывают теперь не кого-то, а главу государства", - написал Уткин в своем Telegram-канале.
После 19 туров "Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко.
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|Челси
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|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
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|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
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|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
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|17
|Астон Вилла
|25
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
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|Уотфорд
|25
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|Норвич Сити
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