Обмен Алексиса Санчеса на Джеко сорвался

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Обмен Алексиса Санчеса на Джеко сорвался

"Рома" и "Интер" не смогли договориться об обмене нападающими, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По его информации, сделка, в рамках которой командами могли поменяться Алексис Санчес и Эдин Джеко, не состоится из-за финансовых разногласий сторон.

"Волки" также предлагали обменять боснийца на полузащитника Кристиана Эриксена, но "Интер" такие условия отверг.

Не пропустите: Джеко может перейти в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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