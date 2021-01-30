Обмен Алексиса Санчеса на Джеко сорвался

"Рома" и "Интер" не смогли договориться об обмене нападающими, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По его информации, сделка, в рамках которой командами могли поменяться Алексис Санчес и Эдин Джеко, не состоится из-за финансовых разногласий сторон.

"Волки" также предлагали обменять боснийца на полузащитника Кристиана Эриксена, но "Интер" такие условия отверг.

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