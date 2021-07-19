Обмен Гризманна на Сауля сорвался

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Обмен Гризманна на Сауля сорвалсяФото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Как сообщает авторитетный журналист Sky Sport Маттео Моретто, переговоры по обмену Антуана Гризманна на Сауля Ньигеса между "Барселоной" и "Атлетико" приостановлены.

На данный момент ситуация, в которой находится данный обмен называется "чрезвычайно сложной".

По информации источника, к Саулю есть предметный интерес от клубов английской премьер-лиги.

В прошедшем сезоне Гризманн сыграл 36 матчей за "Барсу" в Примере, в которых забил 13 голов и отдал 7 голевых передач. Сауль принял участие в 33 матчах Ла Лиги в составе "Атлетико", в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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