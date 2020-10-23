Обмен кругами между "Спартаком" и "Ростовом" сорвался

Переноса матча 13-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Ростовом" из Москвы в Ростов-на-Дону не будет.

"Красно-белые" официально проинформировали Премьер-лигу, что игра состоится на "Открытие Арене".

Ранее сообщалось, что "Спартак" и "Ростов" договорились об обмене кругами, поскольку москвичам запретили пускать зрителей на трибуны, а ростовчанам это пока разрешено.

Напомним, что матч должен состояться 31 октября.

Не пропустите: Газизов рассказал об адаптации Мозеса в "Спартаке". | http://soccernews.ru