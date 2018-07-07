Обнадёживающая статистика: хозяева ЧМ не проигрывают в четвертьфинале уже 32 года

Статистика говорит в пользу того, что сборная России пройдёт Хорватию и выйдет в полуфинал ЧМ-2018.

Дело в том, что хозяева мундиаля не проигрывают на стадии 1/4 финала уже 32 года.

В последний раз проводящая Чемпионат Мира страна уступала в четвертьфинале в далёком 1986 году - тогда Мексика в серии пенальти потерпела поражение от Германии.

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