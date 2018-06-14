Обнародован календарь АПЛ на сезон 2018/2019: в первых двух турах "Арсенал" сыграет с "Манчестер Сити" и "Челси"

Английская Премьер-Лига обнародовала календарь на чемпионат Англии сезона 2018/2019. Так, в первом туре сыграют:

"Арсенал" - "Манчестер Сити"

"Борнмут" - "Кардифф"

"Фулхэм" - "Кристал Пэлас"

"Хаддерсфилд" - "Челси"

"Ливерпуль" - "Вест Хэм"

"Манчестер Юнайтед" - "Лестер"

"Ньюкасл" - "Тоттенхэм"

"Саутгемптон" - "Бернли"

"Уотфорд" - "Брайтон"

"Вулверхэмптон" - "Эвертон"

Отметим, что во втором туре "Арсенал" ждет выездная игра с "Челси".

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