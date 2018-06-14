Обнародован календарь АПЛ на сезон 2018/2019: в первых двух турах "Арсенал" сыграет с "Манчестер Сити" и "Челси"

Теги арсенал лондончелсиманчестер сити

Обнародован календарь АПЛ на сезон 2018/2019: в первых двух турах "Арсенал" сыграет с "Манчестер Сити" и "Челси"Английская Премьер-Лига обнародовала календарь на чемпионат Англии сезона 2018/2019. Так, в первом туре сыграют:

"Арсенал" - "Манчестер Сити"

"Борнмут" - "Кардифф"

"Фулхэм" - "Кристал Пэлас"

"Хаддерсфилд" - "Челси"

"Ливерпуль" - "Вест Хэм"

"Манчестер Юнайтед" - "Лестер"

"Ньюкасл" - "Тоттенхэм"

"Саутгемптон" - "Бернли"

"Уотфорд" - "Брайтон"

"Вулверхэмптон" - "Эвертон"

Отметим, что во втором туре "Арсенал" ждет выездная игра с "Челси".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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