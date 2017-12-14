Обнародовано фото домашней формы "Барселоны" на сезон 2018/2019

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Обнародовано фото домашней формы "Барселоны" на сезон 2018/2019Популярный ресурс Footy Headlines обнародовал фото домашней формы каталонской "Барселоны" на сезон 2018/2019. Вот как будет выглядеть экипировка команды.

Напомним, "Барселона" получила первое предложение по Маскерано. | soccernews.ru

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