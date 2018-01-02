Обнародовано фото формы "Барселоны" на следующий сезон

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Обнародовано фото формы "Барселоны" на следующий сезонАвторитетный ресурс Footy Headlines опубликовал фото комплекта домашней игровой формы каталонской "Барселоны" на следующий сезон.

Напомним, Рафинья может перебраться в стан конкурента "Барселоны". | soccernews.ru

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"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
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