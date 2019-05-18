Обнародованы стартовые составы на матч "Уфа" - "Оренбург"

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Обнародованы стартовые составы на матч "Уфа" - "Оренбург"

Стало известно, кто сыграет в сегодняшнем матче 29-го тура РПЛ "Уфа" - "Оренбург".

"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун, Вомбергар.

Запасные: Шафинский, Сухов, Пуцко, Круговой, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Ванек, Салатич, Бизяк.

"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин, Попович, Мишкич, Рикарду, Деспотович.

Запасные: Довбня, Руденко, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.

Матч состоится в Уфе и начнется в 14:00 мск. 

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