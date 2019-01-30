Обнаружена часть пропавшего самолета Салы

Теги кардифф ситиэмилиано сала

Обнаружена часть пропавшего самолета Салы

На побережье французского полуострова Котантен обнаружены части сидений из самолета, на котором летел аргентинский нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала, сообщает Wales Online.

По сведениям издания, поисковая группа обнаружила две подушки от сидений, которые, скорее всего являются частями самолета  Piper PA-47 Malibu, перевозившего Салу в Кардифф.

Благодаря этой находке спасатели очертили зону площадью около четырех квадратных морских миль, на которой будут продолжаться поиски футболиста и пилота.

Не пропустите: Сектор болельщиков "Кардиффа" окрасился в желтый цвет в честь пропавшего футболиста. | http://soccernews.ru

 

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