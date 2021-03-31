"Обнимашки" Джикии и Фернандеса в матче Словакия - Россия высмеяли фотожабами
Фото: кадр из трансляции матча Словакия - Россия.
В сети появились фотожабы, посвященные непонятным объятиям защитников сборной России Георгия Джикии и Марио Фернандеса в матче 3-го тура отборочного раунда Чемпионата Мира 2022 года с командой Словакии (1:2).
Во время первого гола в ворота россиян Джикия и Фернандес почему-то держали друг друга, а не защитника Словакии Милана Шкриньяра, который забил гол.
Напомним, что во втором тайме Фернандес сравнял счет, но через несколько минут победный гол забил словацкий полузащитник Роберт Мак.
Не пропустите: Черчесов прокомментировал травму Головина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
Роналду 18 лет подряд отмечается голами за сборную Португалии
-
Экс-тренер "Штутгарта" может пополнить штаб Олича в ЦСКА
-
Урунов стал лучшим игроком февраля-марта в "Уфе"
-
Глава "Бавария" высказался о возможном трансфере Холанда
-
Цена капитанской повязки Роналду на аукционе превысила 10 миллионов евро
-
Бензема отрегировал на вызов в суд по делу о шантаже Вальбуэна
-
ЦСКА отзаявил Виктора Гончаренко
-
Бензема грозит пять лет тюрьмы
-
В ЦСКА высказались о будущем Бийола
-
"Обнимашки" Джикии и Фернандеса в матче Словакия - Россия высмеяли фотожабами
-
Назначены судьи на матчи 24-го тура РПЛ
-
Роналду ярко отреагировал на победу Португалии над Люксембургом
-
Сульшер рассказал, как он не подписал футболиста из-за его внешности
-
Тренер сборной Хорватии оценил шансы своей команды опередить Россию в отборе ЧМ-2022
-
Черчесов научил журналиста правильно задавать вопросы (видео)
-
Тренер сборной Беларуси прокомментировал поражение со счетом 0:8 в матче с Бельгией
-
Грилиш, скорее всего, не перейдет в "Манчестер Сити"
-
"Атлетико" нацелился на бразильского полузащитника
-
Уругвайский футболист перешел в 31-й клуб за карьеру
-
Черчесов объяснил обратную замену Мостового спустя 20 минут в матче Словакия - Россия