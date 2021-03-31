"Обнимашки" Джикии и Фернандеса в матче Словакия - Россия высмеяли фотожабами

Теги россиясловакиягеоргий джикиямарио фернандес

"Обнимашки" Джикии и Фернандеса в матче Словакия - Россия высмеяли фотожабами

Фото: кадр из трансляции матча Словакия - Россия.

В сети появились фотожабы, посвященные непонятным объятиям защитников сборной России Георгия Джикии и Марио Фернандеса в матче 3-го тура отборочного раунда Чемпионата Мира 2022 года с командой Словакии (1:2).

Во время первого гола в ворота россиян Джикия и Фернандес почему-то держали друг друга, а не защитника Словакии Милана Шкриньяра, который забил гол.

Напомним, что во втором тайме Фернандес сравнял счет, но через несколько минут победный гол забил словацкий полузащитник Роберт Мак.

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