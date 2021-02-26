Обновлён рекорд Лиги Европы по голам в 1/16 финала

Первый раунд плей-офф текущего розыгрыша Лиги Европы оказался рекордно результативным.

В матчах 1/16 финала второго по значимости еврокубка было забито 102 мяча, в среднем - 3,19 за игру.

Как сообщает Opta, это новый рекорд по числу голов в играх 1/16 финала ЛЕ.

Предыдущее достижение было установлено в сезоне 2019/20 - команды отличились 95 раз в 32 встречах.

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