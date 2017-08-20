Обновленный "Милан" отправляется в гости к "Кротоне"
"Кротоне" – "Милан"
Стадион: "Эцио Шида"
Начало матча: 21:45
Арбитр: Маурицио Мариани
"Милан", который этим летом купил игроков на 189 миллионов евро, в первом туре Серии А встретится с аутсайдером прошлого сезона "Кротоне". Красно-черные намерены вернуться в элиту итальянского футбола, поэтому в межсезонье устроили небольшую кадровую революцию. В команду пришли сразу восемь новых игроков: Кесси, Билья, Мусаккьо, Чалханоглу, Конти, Андре Силва и Бонуччи. Переход последнего удивил весь футбольный мир. Из стабильного "Ювентуса", где Леонардо образовал железобетонную связку с Кьеллини и Барцальи, защитник перешел в "Милан", который только начинает свое возвращение в элиту. Для самих же красно-черных этот трансфер – большая удача. Помимо молодых и перспективных игроков в клуб пришел футболист мирового уровня, один из лучших на своей позиции.
Сложно сказать, каковы перспективы "Милана" в новом сезоне. "Ювентусу" навязать борьбу будет невероятно сложно, также нельзя забывать и о "Роме" с "Наполи". На данный момент от Италии в Лиге чемпионов играет только три команды, борьба за путевку в самый престижный турнир Европы будет идти ожесточенной, "Милану" необходимо отбить потраченные средства, попасть в Лигу чемпионов жизненно важно.
"Кротоне" в прошлом сезоне занял последнее спасительное 17 место, хотя до последнего тура находился в зоне вылета. В последнем матче прошлого сезона "Кротоне" сумел обыграть "Лацио", а их главный конкурент "Эмполи" неожиданно проиграл уже вылетевшему "Палермо". В итоге команды поменялись местами, и в Серии А остались "акулы". Команда Давиде Николы наверняка снова будет вести борьбу за выживание, "Кротоне" остается одним из слабейших клубов высшего итальянского дивизиона.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой только две очные встречи. В прошлом сезоне "Кротоне" сыграл на своем поле с "Миланом" 1:1, а на выезде уступил 1:2.
Стоимость игроков "Кротоне" – 27 миллионов евро. Это худший показатель в Серии А.
Ориентировочные составы:
"Кротоне": Кордаз, Мартелла, Кабрера, Кечерини, Фараони, Изко, Роден, Стоян, Барберис, Тротта, Будимир.
"Милан": Доннарумма, Конти, Бонуччи, Мусаккьо, Родригес, Кесси, Монтоливо, Чалханоглу, Борини, Сусо, Силва.
Прогноз на матч:
"Милан" является явным фаворитом матча. Команда Монтеллы постепенно вкатывается в сезон, уже проведено три игры в Лиге Европы. Дважды была обыграна румынская "Университатя" (общий счет 3:0), а также был разгром македонской "Шкендии" со счетом 6:0. "Милан" наверняка продолжит свою победную поступь.
Букмекеры предлагают на победу "Милана" коэффициент 1.50, на ничью – 4.30, на "Кротоне" – 5.40.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|1
|3
|2
|Наполи
|1
|3
|3
|Рома
|1
|3
|4
|Беневенто
|0
|0
|5
|Болонья
|0
|0
|6
|Кьево
|0
|0
|7
|Кротоне
|0
|0
|8
|Фиорентина
|0
|0
|9
|Дженоа
|0
|0
|10
|Интер Милан
|0
|0
|11
|Лацио
|0
|0
|12
|Милан
|0
|0
|13
|СПАЛ
|0
|0
|14
|Сампдория
|0
|0
|15
|Сассуоло
|0
|0
|16
|Торино
|0
|0
|17
|Удинезе
|0
|0
|18
|Аталанта
|1
|0
|19
|Хеллас Верона
|1
|0
|20
|Кальяри
|1
|0