Обошел Роналду. В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока декабря

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Обошел Роналду. В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока декабря

Фото: инстаграм Давида де Хеа/Автор неизвестен

Испанский вратарь Давид де Хеа признан лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед" по итогам декабря, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Де Хеа занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, опередив бразильского полузащитника Фреда Родригеса и португальского нападающего Криштиану Роналду.

В декабре 31-летний де Хеа провел пять матчей в чемпионате Англии и пропустил четыре мяча.

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