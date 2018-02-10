Обошлось: Гулам успешно прооперирован и пропустит всего месяц

Защитник "Наполи" Фаузи Гулам перенёс операцию в связи с переломом надколенника, сообщает официальный твиттер клуба.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Возвращение 27-летнего алжирца к тренировкам ожидается уже через месяц.

Ранее сообщалось, что Гулам, который получил вторую тяжёлую травму колена подряд, может пропустить около года. | http://soccernews.ru