Обоснованные опасения: "Барселона" едет в гости к неудобному "Реал Сосьедаду"

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Обоснованные опасения: "Барселона" едет в гости к неудобному "Реал Сосьедаду"

"Реал Сосьедад" – "Барселона"

Стадион: "Аноэта" (Сан-Себастьян)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Хосе Луис Гонсалес (Кастилия-Леон, Испания)

Воскресная программа 19 тура чемпионата Испании будет завершаться в Сан-Себастьяне, где в гости к местному "Реал Сосьедаду" пожалует лидер Примеры – каталонская "Барселона". Целая пропасть разделяет команды в турнирной таблице, однако все сходятся во мнении, что "сине-гранатовых" ожидает один из самых сложных выездов сезона.

Баски располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата, и это очень не удовлетворительный результат для клуба, который практически ежегодно боролся за попадание в еврокубки. В нынешнем календарном году подопечные Сакристана провели всего один матч, уступив на выезде "Леганесу" – 0:1. В домашних играх Примеры "бело- голубые" набрали всего на один балл больше, чем в выездных встречах, а вот результативность команды на "Аноэта" на порядок выше. Встречу с каталонцами пропустит основной защитник команды – Иньиго Мартинес.

Серии без поражений "Барселоны" составляет уже 25 матчей, причем в 19-ти из них были добыты победы. Подопечные Вальверде заметно оторвались от ближайших преследователей по Примере, а в их чемпионстве уже практически никто не сомневается. Еще и серьезное укрепление состава произвели каталонцы в это трансферное окно, подписав лидера "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо за 120 миллионов евро. Правда, бразилец не сможет выйти на поле в матче с "Реал Сосьедадом" – он, как и Умтити, травмирован.

В последнем туре чемпионата Испании "Барселона" разгромила на "Камп Ноу" "Леванте" – 5:0, а в середине недели, также на домашней арене, уничтожила "Сельту" со счетом 5:0. Половину голов в этих матчах создала связка Месси с Альбой: на счету аргентинца три гола с передач Жорди и ассист на самого испанца.

Интересные факты противостояния "Реал Сосьедада" и "Барселоны":

В 5 последних матчах между этими клубами было зафиксировано 3 победы каталонцев при 1 ничьей и 1 виктории басков.

В 4 предыдущих матчах чемпионата Испании "Барселона" не пропускала.

Каталонцы выиграли 22 из 25 последних матчей Примеры.

Ориентировочные составы на игру:

Реал Сосьедад: Рульи, Одриосола, Льоренте, Навас, Родригес, Прието, Ильярраменди, Сурутуса, Ойарсабаль, Янузай, Виллиан Жозе.

Барселона: Тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Вермален, Альба, Бускетс, Паулиньо, Иньеста, Дембеле, Месси, Суарес.

Прогноз на матч "Реал Сосьедад" – "Барселона":

Букмекеры делают "Барсу" фаворитом с некой осторожностью: их котировки выглядят довольно неожиданно в разрезе шансов на успех каталонской команды. С другой стороны, "сине-гранатовые" проиграли 5 из 9 последних выездов в Сан-Себастьян, причем выиграли они лишь однажды.

Вероятность победы "Реал Сосьедада" букмекеры оценивают коэффициентом 6,60, ничейного исхода – 5,20, победы "Барселоны" – 1,50

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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