Обоснованные опасения: "Барселона" едет в гости к неудобному "Реал Сосьедаду"
"Реал Сосьедад" – "Барселона"
Стадион: "Аноэта" (Сан-Себастьян)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Хосе Луис Гонсалес (Кастилия-Леон, Испания)
Воскресная программа 19 тура чемпионата Испании будет завершаться в Сан-Себастьяне, где в гости к местному "Реал Сосьедаду" пожалует лидер Примеры – каталонская "Барселона". Целая пропасть разделяет команды в турнирной таблице, однако все сходятся во мнении, что "сине-гранатовых" ожидает один из самых сложных выездов сезона.
Баски располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата, и это очень не удовлетворительный результат для клуба, который практически ежегодно боролся за попадание в еврокубки. В нынешнем календарном году подопечные Сакристана провели всего один матч, уступив на выезде "Леганесу" – 0:1. В домашних играх Примеры "бело- голубые" набрали всего на один балл больше, чем в выездных встречах, а вот результативность команды на "Аноэта" на порядок выше. Встречу с каталонцами пропустит основной защитник команды – Иньиго Мартинес.
Серии без поражений "Барселоны" составляет уже 25 матчей, причем в 19-ти из них были добыты победы. Подопечные Вальверде заметно оторвались от ближайших преследователей по Примере, а в их чемпионстве уже практически никто не сомневается. Еще и серьезное укрепление состава произвели каталонцы в это трансферное окно, подписав лидера "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо за 120 миллионов евро. Правда, бразилец не сможет выйти на поле в матче с "Реал Сосьедадом" – он, как и Умтити, травмирован.
В последнем туре чемпионата Испании "Барселона" разгромила на "Камп Ноу" "Леванте" – 5:0, а в середине недели, также на домашней арене, уничтожила "Сельту" со счетом 5:0. Половину голов в этих матчах создала связка Месси с Альбой: на счету аргентинца три гола с передач Жорди и ассист на самого испанца.
Интересные факты противостояния "Реал Сосьедада" и "Барселоны":
В 5 последних матчах между этими клубами было зафиксировано 3 победы каталонцев при 1 ничьей и 1 виктории басков.
В 4 предыдущих матчах чемпионата Испании "Барселона" не пропускала.
Каталонцы выиграли 22 из 25 последних матчей Примеры.
Ориентировочные составы на игру:
Реал Сосьедад: Рульи, Одриосола, Льоренте, Навас, Родригес, Прието, Ильярраменди, Сурутуса, Ойарсабаль, Янузай, Виллиан Жозе.
Барселона: Тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Вермален, Альба, Бускетс, Паулиньо, Иньеста, Дембеле, Месси, Суарес.
Прогноз на матч "Реал Сосьедад" – "Барселона":
Букмекеры делают "Барсу" фаворитом с некой осторожностью: их котировки выглядят довольно неожиданно в разрезе шансов на успех каталонской команды. С другой стороны, "сине-гранатовые" проиграли 5 из 9 последних выездов в Сан-Себастьян, причем выиграли они лишь однажды.
Вероятность победы "Реал Сосьедада" букмекеры оценивают коэффициентом 6,60, ничейного исхода – 5,20, победы "Барселоны" – 1,50
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Вот так бы выглядел сегодняшний "Генк", не продавай он своих лидеров
опрос
главное
-
Говорит и показывает "Энфилд": "Ливерпуль" попробует нанести первое поражение "Манчестер Сити"
-
Способен ли Раньери на сенсацию? "Нант" на старте второго круга принимает ПСЖ
-
"Атлетико" за счет гола в первом тайме одержал победу над "Эйбаром"
-
Очередное фиаско "Реала": "Вильярреал" увозит три очка с "Сантьяго Бернабеу"
-
Третий "сухарь" за неделю: "Челси" не смог переиграть "Лестер"
Лента новостей
-
Непростой выезд для команды Венгера: "Борнмут" против "Арсенала"
-
Говорит и показывает "Энфилд": "Ливерпуль" попробует нанести первое поражение "Манчестер Сити"
-
Способен ли Раньери на сенсацию? "Нант" на старте второго круга принимает ПСЖ
-
"Реал" продемонстрировал худший результат по набранным очкам в Примере за последние 12 лет
-
"Брага" – "Бенфика" - 1:3 (обзор)
-
"Бенфика" в гостях переиграла "Брагу", "Пасуш де Феррейра" и "Маритиму" сильнейшего не выявили
-
Неймар пропустит матч с "Нантом"
-
У России могут отобрать право проведения ЧМ-2018
-
"Манчестер Юнайтед" выиграл гонку за Санчеса
-
"Реал" установил рекорд текущего розыгрыша Примеры
-
Тульский "Арсенал" претендует на Лодыгина
-
"Депортиво" – "Валенсия" - 1:2 (обзор)
-
"Ницца" – "Амьен" - 1:0, "Монпелье" – "Монако" - 0:0 (обзоры)
-
"Валенсия" добывает выездную победу над "Депортиво"
-
Гончаренко охарактеризовал новичка ЦСКА Бистровича
-
Асенсио раздумывает над уходом из "Реала"
-
"Галатасарай" включился в борьбу за Ибрагимовича
-
Карвахаль эмоционально прокомментировал поражение от "Вильярреала"
-
"Ницца" побеждает, "Монако" теряет очки и другие результаты 20-го тура Лиги 1
-
Игроки "Спартака" записали видеообращение в связи с расистским скандалом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11