"Обосрались, вот и всё": Широков ярко оценил выступление молодёжной сборной России на Евро-2021

Фото РИА Новости / Алексей Майшев

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков подвёл итоги выступления молодёжной сборной России на Евро-2021 (U-21).

Россияне стартовали на Евро-2021 с победы над Исландией (4:1), но затем проиграли Франции (0:2) и Дании (0:3), заняв итоговое третье место в группе.

"Это провальное выступление. Дания играла в футбол, наши - непонятно во что. Дания не бьёт мячи непонятно куда, разыгрывает спокойно в любой ситуации, мяч не дробит и не скачет. Могут и ошибаться, но в основном отдают мяч своему, мы - чужому. И это говорит о нашем уровне. При том, что никакого феноменального прессинга на нашу команду не было. То же самое было с Францией, когда на соперника было жалко смотреть - не могли мяч друг другу отдать, а наши были под стать. Этих французов надо было обыгрывать и выходить из группы. И пели бы дифирамбы. А так наши обосрались, вот и всё. Это говорит об уровне и игроков, и об уровне тренерского штаба.

Ребята не виноваты, играют так, как научили. Может, и хотят лучше, но не позволяет уровень мастерства и то, как их учили в ДЮСШ. Об этой молодёжке говорят как о самой талантливой. Но так же говорили, когда в прошлый раз команда играла на Евро. Молодёжка не может быть не талантливой, там же не ледорубов набрали. Но думаю, в этом отборочном цикле ЧМ до первой сборной может никто не дорасти.

Многие футболисты хотят уехать в Европу. Но где, как не на Чемпионате Европы, себя показывать? Вот играли датчане и наши. В Дании примерно такой же климат, как у нас, готовят так же. Но готовы на порядок лучше - меня это просто убило. В техническом и тактическом оснащении нас превосходят. Это говорит о том, что в наших академиях люди работают плохо. Как у нас детскому тренеру дают лицензию? Придёт человек с улицы, и получит её через три недели. Он покажет азы? Да никогда в жизни. А ему дают лицензию - иди, поработай с этими охламонами! И мы потом удивляемся, почему технически футболисты такие слабые. Главная проблема - тренерские кадры", - цитирует Широкова "РБ-Спорт".

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