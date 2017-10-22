Обоюдная реабилитация: ЦСКА принимает "Зенит"

ЦСКА – "Зенит"

Стадион: "ВЭБ Арена" (Москва)

Начало матча: 16:30

Арбитр: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Центральным матчем 14 тура чемпионата России по футболу станет противостояние ЦСКА и "Зенита". Эта встреча многое пояснит в вопросе чемпионских притязаний армейцев, питерцы же по-прежнему являются главными фаворитами турнира, несмотря на оплошность в последнем туре. Команды имеют примерно равные шансы на итоговый успех, тем самым домашний для ЦСКА статус матча компенсируется более качественным футболом зенитовцев этом сезоне.

В прошлом туре Премьер-Лиги ЦСКА обыграл на выезде своего прямого конкурента в лице "Краснодара" и поднялся на 3 строчку турнирной таблицы, имея в активе 24 очка. От "Зенита" их отделяет еще 4 пункта, и в случае победы армейцы вплотную приблизятся к лидеру. Вот только последние результаты подопечных Гончаренко оставляют желать лучшего: в 6 последних матчах во всех турнирах ЦСКА одержал всего одну победу. Кроме того, "красно-синие" проиграли на своем стадионе в важнейшем матче Лиги Чемпионов "Базелю" – 0:2. Кадровые проблемы, травмы и тяжелый график дают о себе знать. В матче с питерцами точно не сыграет Алан Дзагоев, также есть вопросы по готовности Василия Березуцкого.

"Зенит" лидирует в чемпионате, опережая идущий вторым "Локомотив" на 2 очка. Проиграв "Арсеналу" в прошлом туре, подопечные Манчини слишком близко подпустили своих конкурентов к первому месту, и их позиции теперь не выглядят такими уж неприступными. Зато в Лиге Европы у питерцев все складывается наилучшим образом: обыграв дома "Русенборг", "Зенит" закрепился на первом месте с 9 очками в активе. Некий спад случился в игре лидера команды Александра Кокорина, который совсем не впечатляет после возвращения из сборной. Травмированных в составе "Зенита" нет, так что в матче с ЦСКА можно ожидать появления на поле всех сильнейших футболистов.

Интересные факты противостояния ЦСКА и "Зенита":

В прошедшем сезоне оба матча команд завершились вничью – 0:0 в Москве и 1:1 в Санкт-Петербурге.

"Зенит" не проигрывает в 11 последних гостевых матчах чемпионата России.

ЦСКА не пропускал в 5 последних матчах Премьер-Лиги.

"Зенит" не проигрывал ЦСКА на протяжении 8 последних матчах во всех турнирах.

Ориентировочные составы на игру:

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Березуцкий, Вернблум, Фернандес, Щенников, Головин, Натхо, Жамалетдинов, Витиньо.

Зенит: Лунев, Маммана, Смольников, Иванович, Кришито, Ерохин, Краневиттер, Паредес, Ригони, Кокорин, Полоз.

Прогноз на матч ЦСКА – "Зенит":

Фаворита матча выделить сложно – букмекеры склоняются то к одной, т к другой кандидатуре, постоянно изменяя коэффициенты. Стоит заметить, что ЦСКА после недавней неудачи в Лиге Чемпионов будет очень мотивирован и постарается реабилитироваться перед своими болельщиками.

На победу ЦСКА букмекеры предлагают коэффициент 2,73, на ничью – 3,08, коэффициент на победу "Зенита" составляет 2,79.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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