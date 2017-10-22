Обоюдная реабилитация: ЦСКА принимает "Зенит"
ЦСКА – "Зенит"
Стадион: "ВЭБ Арена" (Москва)
Начало матча: 16:30
Арбитр: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Центральным матчем 14 тура чемпионата России по футболу станет противостояние ЦСКА и "Зенита". Эта встреча многое пояснит в вопросе чемпионских притязаний армейцев, питерцы же по-прежнему являются главными фаворитами турнира, несмотря на оплошность в последнем туре. Команды имеют примерно равные шансы на итоговый успех, тем самым домашний для ЦСКА статус матча компенсируется более качественным футболом зенитовцев этом сезоне.
В прошлом туре Премьер-Лиги ЦСКА обыграл на выезде своего прямого конкурента в лице "Краснодара" и поднялся на 3 строчку турнирной таблицы, имея в активе 24 очка. От "Зенита" их отделяет еще 4 пункта, и в случае победы армейцы вплотную приблизятся к лидеру. Вот только последние результаты подопечных Гончаренко оставляют желать лучшего: в 6 последних матчах во всех турнирах ЦСКА одержал всего одну победу. Кроме того, "красно-синие" проиграли на своем стадионе в важнейшем матче Лиги Чемпионов "Базелю" – 0:2. Кадровые проблемы, травмы и тяжелый график дают о себе знать. В матче с питерцами точно не сыграет Алан Дзагоев, также есть вопросы по готовности Василия Березуцкого.
"Зенит" лидирует в чемпионате, опережая идущий вторым "Локомотив" на 2 очка. Проиграв "Арсеналу" в прошлом туре, подопечные Манчини слишком близко подпустили своих конкурентов к первому месту, и их позиции теперь не выглядят такими уж неприступными. Зато в Лиге Европы у питерцев все складывается наилучшим образом: обыграв дома "Русенборг", "Зенит" закрепился на первом месте с 9 очками в активе. Некий спад случился в игре лидера команды Александра Кокорина, который совсем не впечатляет после возвращения из сборной. Травмированных в составе "Зенита" нет, так что в матче с ЦСКА можно ожидать появления на поле всех сильнейших футболистов.
Интересные факты противостояния ЦСКА и "Зенита":
В прошедшем сезоне оба матча команд завершились вничью – 0:0 в Москве и 1:1 в Санкт-Петербурге.
"Зенит" не проигрывает в 11 последних гостевых матчах чемпионата России.
ЦСКА не пропускал в 5 последних матчах Премьер-Лиги.
"Зенит" не проигрывал ЦСКА на протяжении 8 последних матчах во всех турнирах.
Ориентировочные составы на игру:
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Березуцкий, Вернблум, Фернандес, Щенников, Головин, Натхо, Жамалетдинов, Витиньо.
Зенит: Лунев, Маммана, Смольников, Иванович, Кришито, Ерохин, Краневиттер, Паредес, Ригони, Кокорин, Полоз.
Прогноз на матч ЦСКА – "Зенит":
Фаворита матча выделить сложно – букмекеры склоняются то к одной, т к другой кандидатуре, постоянно изменяя коэффициенты. Стоит заметить, что ЦСКА после недавней неудачи в Лиге Чемпионов будет очень мотивирован и постарается реабилитироваться перед своими болельщиками.
На победу ЦСКА букмекеры предлагают коэффициент 2,73, на ничью – 3,08, коэффициент на победу "Зенита" составляет 2,79.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Рейтинг лучших голкиперов Европы
опрос
главное
-
Отыграться на басках: "Реал" ждет в гости играющий из рук вон плохо "Эйбар"
-
В ожидании интриги: ПСЖ отправляется на "Велодром" в гости к "Марселю"
-
В погоне за Манчестером: "Тоттенхэм" против "Ливерпуля"
-
Последний шанс на интригу: Киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер"
-
Укрепление позиций: "Барселона" обыгрывает "Малагу"
Лента новостей
-
"Страсбур" на выезде обыграл "Ниццу"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на замену Де Хеа
-
"Эвертон" - "Арсенал" - 2:5 (обзор)
-
Кононов: "Виновата вся команда"
-
С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"
-
"Барселона" выдала лучший старт в Ла Лиге в своей истории
-
Кейн не является приоритетным кандидатом на усиление атаки "Реала"
-
Насри назвал лучшего и самого переоцененного игроков, с которыми ему довелось поиграть
-
Тарханов: "Во втором тайме ничего не дали сделать "Ахмату"
-
"Кельн" - "Вердер" - 0:0 (обзор)
-
ПСЖ планирует усилиться ведущим игроком "Интера"
-
"Кельн" и "Вердер" поделили очки
-
"Урал" - "Ахмат" - 2:0 (обзор)
-
"Кьево" - "Верона" - 3:2 (обзор)
-
"Сталь" и "Черноморец" поделили очки
-
Руни обновил рекорд по количеству голов, забитых "Арсеналу" в рамках Премьер-Лиги одним игроком
-
"Урал" оказался сильнее "Ахмата"
-
Перес определился с приоритетным кандидатом на замену Зидану
-
Бубнов: "Поставил на минимальную победу "Зенита", но счет вполне может быть крупнее"
-
ЦСКА и "Зенит" назвали свои составы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|28
|2
|Локомотив Москва
|13
|26
|3
|ЦСКА Москва
|13
|24
|4
|Краснодар
|13
|21
|5
|Спартак Москва
|14
|21
|6
|Урал
|13
|19
|7
|Уфа
|14
|18
|8
|Рубин
|14
|18
|9
|Ахмат
|13
|17
|10
|Арсенал Тула
|13
|17
|11
|Ростов
|14
|17
|12
|Амкар
|14
|16
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Тосно
|14
|14
|15
|СКА Хабаровск
|14
|12
|16
|Анжи
|13
|9