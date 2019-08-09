Обратная сторона трансфера Жоау Фелиша. Вспоминаем 5 футболистов, которые не заиграли в топ-чемпионатах, приехав из португальской лиги

Этим летом "Атлетико" подорвал футбольный рынок сумасшедшей покупкой Жоау Фелиша за невероятные 126 млн евро. Такая сумма была уплачена за 19-летнего мальчика, который провел только один сезон на профессиональном уровне. Эксперты и тренеры восхищаются Фелишом и выделяют его талант среди других футболистов этого же возраста. И по товарищеским матчам игрок оставил крайне положительное впечатление о себе. Но при этом нельзя отрицать, что такие деньги за юношу – большой риск со стороны "Атлетико". Особенно, если брать нестабильный португальский рынок. "Бенфика", "Спортинг" и "Порту" штампуют талантов пачками и регулярно выручают по 30-40 миллионов евро на этих сделках. Вот только для топ-клубов это больше похоже на лотерею, ведь никогда не знаешь: ты подписал лидера на долгие годы или же это была вспышка одного сезона. Портал Soccernews собрал пять примеров неудачных трансферов из Португалии, за которые топ-клубы очень сильно переплатили.

Ренату Санчеш (из "Бенфики" в "Баварию") – 35 млн евро

Начнем с максимально похожего по своей сути трансфера. "Бавария" подписала Санчеша на эмоциях от его дебютного сезона. Полузащитник ворвался в основу "Бенфики", а закрепил все это солидным выступлением на Евро-2016. Примечательно, что мюнхенцы подписали Санчеша до континентального турнира. После Евро считалось, что "Бавария" оказалась в огромном выигрыше, а 35 млн по Санчеша – копейки. То, что было дальше – настоящее разочарование. Санчеш никак не вписывался в игру "Баварии", а тренерский штаб ломал голову, как его использовать. Еще печальнее ситуация стала после того, как его отправили в аренду в "Суонси". В составе аутсайдера АПЛ Ренату даже не смог завоевать место в основе! Жоау Фелиша тоже берут под впечатлением, вот только заплатили за него в четыре раза больше...

Лазар Маркович (из "Бенфики" в "Ливерпуль") – 25 млн евро

Впрочем, продавать игроков одного сезона в "Бенфике" научились чуть раньше. Лазар Маркович тоже сыграл за "орлов" всего один сезон, но и этого хватило, чтобы "Ливерпуль" выписал неплохой чек на 25 млн евро. Банально, но Маркович был просто игроком не слишком высокого уровня. С этим трудно поспорить, ведь после "Бенфики" серб играл в огромном количестве клубов, но не заиграл вообще нигде! "Фенербахче", "Спортинг", "Халл Сити", "Андерлехт", "Фулхэм" – далеко не топ-клубы, но и там Маркович чаще грел скамейку запасных.

Ислам Слимани (из "Спортинга" в "Лестер") – 30,5 млн евро

Алжирский форвард приходил в "Лестер" под дебютный сезон в Лиге Чемпионов. Да-да, тем летом Слимани был главным трансфером "лис", на который возлагались большие надежды. Слимани по-прежнему в "Лестере", но больше, как живое напоминание одной из самых провальных сделок в истории клуба. Ислам забил всего 13 голов, каждый его мяч обошелся более чем в 2 млн евро. В дальнейшем алжирец перестал попадать в состав и стал бродить по арендам. Вояжи в "Ньюкасл" и "Фенербахче" лучше не вспоминать – они были еще хуже.

Андерсон (из "Порту" в "Манчестер Юнайтед") – 31 млн евро

Один из самых провальных трансферов в истории АПЛ, если сопоставить ожидания и реальность. Андерсон здорово проявил себя в "Порту", где забивал, ассистировал и вел игру в атаке. Бразилец был настолько хорош, что получил премию Golden Boy лучшему молодому игроку планеты. Конечно же, такой бриллиант в своем составе хотели видеть все, а самым настойчивым оказался "Манчестер Юнайтед". 31млн евро в 2007 году – огромные деньги за молодого футболиста. Сначала у Андерсона в "Юнайтед" все шло хорошо: игрок регулярно выходил в старте, а в дебютном сезоне все завершилось триумфом в Лиге Чемпионов. Однако годы шли, а развитие игрока застопорилось. В стане "красных дьяволов" он провел семь лет, а в 2018 году оказался никому не нужен. Сейчас Андерсон подписал контракт с "Адана Демирспор" – скромным турецким клубом, который явно не преследует амбициозных целей. Печальная история некогда великого таланта!

Эльяким Мангала (из "Порту" в "Манчестер Сити") – 45 млн евро

В 2014 году "Сити" заплатил бешеные на тот момент деньги за защитника "Порту" – Эльякима Мангала. На бумаге сделка выглядела вполне выгодной, ведь Мангала был молод, играл уверенно в защите и был мечтой всех топ-клубов Европы. Как оказалось, игрок мог показывать такой уверенный футбола исключительно в чемпионате Португалии. В "Сити" быстро раскрылись очевидные слабости француза, который был банально не так надежен в обороне. Попытки реанимировать карьеру в "Валенсии" и "Эвертоне" тоже обернулись провалами. Ни один из клубов даже не обозначил интерес в продолжении арендного соглашения. Во многом этому помешали и тяжелые травмы, которые перенес француз. Мангала по-прежнему числится в "Сити", но клуб явно не против хоть куда-то пристроить "непутевого" защитника.

Жоау Фелиш - безусловно рискованный трансфер, если опираться на неудачный опыт других топ-клубов. Таланты из "Порту" и "Бенфики" уже не раз подводили грандов, которые рискнули вложиться в них. С другой стороны, нередко риск оправдывал ожидания, а игроки с лихвой отражали ценники. Вспомните хотя бы Криштиану Роналду. Так что ждем-с..!

Игорь Малиенко | soccernews.ru