Общая посещаемость Кубка Конфедераций-2017 превысила 600 тысяч зрителей

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Общая посещаемость Кубка Конфедераций-2017 превысила 600 тысяч зрителей

Завершается Кубок Конфедераций-2017.

Всего матчи турнира посетили 628 тысяч 304 зрителя, что в среднем составляет 39629 человек на матче.

Стоит отметить, что это третий показатель за всю историю турнира, когда в нем появился групповой этап.

Больше всех зрителей пришло на финальный матч между сборными Германии и Чили – 57268 зрителей. | http://soccernews.ru

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