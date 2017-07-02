Общая посещаемость Кубка Конфедераций-2017 превысила 600 тысяч зрителей

Завершается Кубок Конфедераций-2017.

Всего матчи турнира посетили 628 тысяч 304 зрителя, что в среднем составляет 39629 человек на матче.

Стоит отметить, что это третий показатель за всю историю турнира, когда в нем появился групповой этап.

Больше всех зрителей пришло на финальный матч между сборными Германии и Чили – 57268 зрителей. | http://soccernews.ru