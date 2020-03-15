"Общекомандное безумие какое-то": тренер "Урала" ярко охарактеризовал разгромное поражение от "Зенита"

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"Общекомандное безумие какое-то": тренер "Урала" ярко охарактеризовал разгромное поражение от "Зенита"

Наставник "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против "Зенита".

Напомним, что екатеринбургская команда проиграла лидеру чемпионата со счётом 1:7.

"Делали акцент на начале матча, индивидуальные ошибки плюс уровень мастерства игроков "Зенита". Дали им свободу действия в своей штрафной, и они решали. Команда давно не забивала - видимо, всё выплеснула на нас. Общекомандное безумие какое-то. "Зенит" - та команда, с которой как раз не нужно играть на встречных курсах, но счёт ко второму тайму был не очень приятным, поэтому мы выпустили ещё нападающего. Старались играть, создавать моменты возле ворот соперника - акцент на этом был. Проиграли все вместе, нужно прийти, пожать друг другу руки и сказать: "Парни, вопросов нет". Сегодня бог разум отнял, называется", - сказал Парфёнов.

Не пропустите: "Урал" извинился перед болельщиками за позорное поражение от "Зенита". | http://soccernews.ru
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