"Общекомандное безумие какое-то": тренер "Урала" ярко охарактеризовал разгромное поражение от "Зенита"
Наставник "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против "Зенита".
Напомним, что екатеринбургская команда проиграла лидеру чемпионата со счётом 1:7.
"Делали акцент на начале матча, индивидуальные ошибки плюс уровень мастерства игроков "Зенита". Дали им свободу действия в своей штрафной, и они решали. Команда давно не забивала - видимо, всё выплеснула на нас. Общекомандное безумие какое-то. "Зенит" - та команда, с которой как раз не нужно играть на встречных курсах, но счёт ко второму тайму был не очень приятным, поэтому мы выпустили ещё нападающего. Старались играть, создавать моменты возле ворот соперника - акцент на этом был. Проиграли все вместе, нужно прийти, пожать друг другу руки и сказать: "Парни, вопросов нет". Сегодня бог разум отнял, называется", - сказал Парфёнов.
Не пропустите: "Урал" извинился перед болельщиками за позорное поражение от "Зенита". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 марта
-
Арбитр Федотов: "После матча "Сочи", где я критиковал судейство, мне написали, что лучше помолчать"
-
"Общекомандное безумие какое-то": тренер "Урала" ярко охарактеризовал разгромное поражение от "Зенита"
-
Луис Суарес может восстановиться к возобновлению розыгрыша Примеры
-
Слуцкий высказался о возможной приостановке РПЛ из-за коронавируса
-
СМИ: матчи Серии А возобновятся в мае
-
Гендиректор "Зенита": "Могли забить "Уралу" минимум 12 голов"
-
1
ПСЖ назвал новую цену на Неймара
-
1
"Барселона" определилась с размером зарплаты для Лаутаро Мартинеса
-
Малком прокомментировал дебютный гол за "Зенит"
-
Тренер "Арсенала" - после поражения от "Рубина": "В раздевалке будет жёсткий разговор"
-
1
Ни один клуб АПЛ не предлагал признать сезон недействительным
-
"Зенит" впервые с августа 2014 года забил 7 голов в РПЛ
-
Слуцкий прокомментировал свою первую победу на посту главного тренера "Рубина"
-
Евро-2020 может пройти в декабре
-
Ещё два футболиста "Сампдории" заболели коронавирусом
-
"Урал" извинился перед болельщиками за позорное поражение от "Зенита"
-
Семак отправил свою семью на карантин из-за коронавируса
-
"Рубин" Слуцкого минимально победил тульский "Арсенал" и покинул зону вылета
-
"Манчестер Сити" и "Саутгемптон" сыграли в крестики-нолики в твиттере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|21
|26
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Оренбург
|22
|23
|12
|Рубин
|22
|23
|13
|Крылья Советов
|21
|22
|14
|Тамбов
|21
|22
|15
|Сочи
|21
|21
|16
|Ахмат
|22
|20