Общественный наблюдатель перечислил блюда, которые Кокорин может заказать в СИЗО на день рождения

Общественный наблюдатель Ева Меркачева рассказала, какое меню разрешается Александру Кокорину в СИЗО на день рождения.

По ее словам, Кокорин в день рождения может заказать торт, пиццу, гамбургеры, запеченную утку или форель, стоимостью 1800 рублей.

При этом отмечается, что брат не может лично поздравить Кокорина, так как они являются фигурантами одного дела.

Напомним, что Кокорин сегодня празднует 28-летие.

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