Общественный наблюдатель перечислил блюда, которые Кокорин может заказать в СИЗО на день рождения
Общественный наблюдатель Ева Меркачева рассказала, какое меню разрешается Александру Кокорину в СИЗО на день рождения.
По ее словам, Кокорин в день рождения может заказать торт, пиццу, гамбургеры, запеченную утку или форель, стоимостью 1800 рублей.
При этом отмечается, что брат не может лично поздравить Кокорина, так как они являются фигурантами одного дела.
Напомним, что Кокорин сегодня празднует 28-летие.
Читайте также: Адвокат Кокорина: "Получилось сегодня пообщаться с Сашей, мы посидели, чайку попили". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дани Алвес продлит контракт с ПСЖ
-
Сапата может стать заменой для Икарди в "Интере"
-
Экс-тренер "Аякса": "В финале Лиги Чемпионов 1996 года "Ювентус" обыграл нас благодаря допингу"
-
Кьеза из-за травмы может пропустить игру с Финляндией
-
Общественный наблюдатель перечислил блюда, которые Кокорин может заказать в СИЗО на день рождения
-
Бернардески: "Наказывать Роналду - это безумие"
-
"Реал" возобновил интерес к Рабьо
-
"Манчестер Юнайтед" собирается отложить переговоры с Рэшфордом о долгосрочном контракте
-
"Барселона" определила Йовича главным кандидатом на замену Суареса
-
Моуринью Скоулзу: "Возвращайся в студию"
-
Куртуа может уйти в ПСЖ
-
Шройдер сменит Нагельсманна на посту тренера "Хоффенхайма"
-
Джонс: "Мои друзья постоянно шутят про мое лицо во время игр"
-
ФИФА не приостановила трансферный бан "Челси" на время рассмотрения апелляции. Разбираем причины и следствия
-
Касильяс: "Реал" сработал идеально, купив Милитао"
-
Стали известны даты проведения полуфинальных матчей Кубка Англии
-
"Бавария" нацелилась на лидера "Лилля" Пепе
-
В Уэльсе футболист въехал в толпу болельщиков соперника
-
Кононов посетил академию "Спартака"
-
"Тоттенхэм" назвал дату и время начала церемонии открытия нового стадиона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11