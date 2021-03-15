Обухов отреагировал на обвинения в употреблении допинга в 2013 году

Нападающий "Ростова" Владимир Обухов впервые прокомментировал обвинения в свой адрес по поводу употребления допинга.

29-летний футболист подозревается в использовании запрещённых веществ в 2013 году. Тогда в его организме якобы обнаружили метандиенон, но результаты анализов были скрыты Московской лабораторией.

"Я получил уведомление из ФИФА по поводу моей допинг-пробы, взятой в марте 2013 года. В то время я выступал на правах аренды за "Торпедо", а пробу взяли в расположении молодёжной сборной России. В письме говорится, что моя проба дала положительный результат, но якобы была уничтожена в Московской антидопинговой лаборатории. Новость из ФИФА стала для меня большим шоком. Ни тогда в 2013 году, ни позднее я не слышал ничего о положительном результате моей пробы и тем более не просил никого осуществлять какие-то манипуляции.

Всю свою карьеру я внимательно относился к лекарствам, которые я употребляю. Но, к сожалению, далеко не всегда у спортсмена есть возможность проверить то, что ему даёт доктор. Тот факт, что нас было два футболиста из "Торпедо", у обоих оказалась положительная допинг-проба и у обоих было выявлено одно и то же запрещённое вещество, конечно, наводит на определённые мысли, но я сейчас не хочу никого обвинять. Мы с моей командой юристов уже начали взаимодействовать с РФС, чтобы правильно установить все обстоятельства того случая. Я также готов к полному сотрудничеству с ФИФА", - сказал Обухов.

За нарушение антидопинговых правил форварду "Ростова" грозит дисквалификация на срок до четырёх лет.

По информации телеграм-канала "Мутко против", помимо Обухова фигурантами допинг-дела являются защитник пермской "Звезды" Иван Князев и футболистка Дарья Мещерякова.

Не пропустите: РФС опубликовал заявление о допинг-скандале с участием российских футболистов. | http://soccernews.ru