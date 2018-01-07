Обухов: "При Карпине было так - русский футболист на тренировке попадает в девятку – тишина. Веллитон заваливает нелепый гол – и начинается: "Браво, молодец!"
Нападающий "Кубани" Владимир Обухов вспоминает о периоде своего выступления за "Спартак", когда клуб возглавлял Валерий Карпин.
"Допустим, русский футболист на тренировке попадает в девятку – тишина. Веллитон заваливает нелепый гол – и начинается: "Браво, молодец!" Или так: легионер не бегает, ему ничего не говорят. Не то что россиянину. Может, менталитет так складывается? Русским приходится пихать, чтобы они работали, тренировались, а если иностранцев отругаешь – они встанут и вообще бегать перестанут. Тренерскому штабу, видимо, приходилось обращать на это внимание.
Что касается того, кто тогда был лидером, то мы были сильны командой. Макгиди поражал дриблингом. Хурадо – владением и футбольной мыслью. Просто у них отсутствовало желание выступать в "Спартаке". Потому и сложилось все нехорошо. Видимо, что-то им не нравилось.
После «Спартака» Карпин не работал в РФПЛ, пока в декабре не возглавил "Ростов"? Возможно, он просто ждал достойного варианта. В телеэфире мне приятно слушать Карпина. Открытый человек, как думает, так и скажет. Это мне всегда нравилось. Все пытаются просто кого-то не обидеть, а Карпин никогда не станет маскировать свое мнение", - приводят слова Обухова российские СМИ.
25-летний Обухов выступал за "Спартак" с 2012 по 2016 годы, провел за клуб 5 матчей и не забил ни одного гола.
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