Обухов стал игроком "Ростова"

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Обухов стал игроком "Ростова"

Форвард Владимир Обухов стал игроком "Ростова". Об этом сообщается на официальном сайте ростовского клуба.

Ранее в СМИ писали, что контракт 28-летнего футболиста с клубом будет рассчитан до лета 2023 года с зарплатой в 1,5 млн рублей в год.

Обухов - воспитанник "Спартака". В "Тамбове" выступает с сентября 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провел 9 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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